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10:15, 28 января 2024Мир

Трамп допустил новую экономическую атаку на Китай в случае переизбрания

WP: при победе на выборах Трамп может ввести пошлины в 60 % на импорт из Китая

Фото: Ronda Churchill / Reuters

Американский предприниматель и бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обсуждал со своими советниками возможность введения пошлин в размере 60 процентов на импорт товаров из Китая в случае своего переизбрания на пост главы государства в 2024 году. Об сообщает газета Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, в случае возвращения в Белый дом Трамп рассматривает варианты осуществления «новой масштабной экономической атаки на Китай, что может привести к глобальной торговой войне».

Опрошенные журналистами экономисты отметили, что такие меры могут привести к серьезным сбоям как в американской, так и в мировой экономике, «которые намного превзойдут последствия торговых войн первого срока Трампа».

Отмечается, что представитель предвыборного штаба Трампа не ответил на запрос издания.

Ранее Дональд Трамп заявил о стопроцентной вероятности терактов в США из-за наплыва нелегальных мигрантов. По словам бизнесмена, никогда прежде ситуация на южной границе не была такой опасной.

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      Екатерина Подвигина
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