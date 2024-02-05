Трамп заявил о возможном начале третьей мировой войны еще до конца срока Байдена

Трамп: еще до истечения срока Байдена мы можем получить третью мировую войну

Еще до истечения срока президентства действующего американского лидера Джо Байдена может начаться третья мировая война. Об этом заявил экс-президент США и кандидат на выборах в 2024 году Дональд Трамп в интервью Fox News.

«9 месяцев — это большой срок. Очень высока вероятность, что еще до истечения его срока мы получим третью мировую, потому что он не выполняет свою работу», — сказал бывший глава Белого дома.

По его словам, Байдена не уважают. Над политиком смеются во всем мире, поскольку он не справляется со своими обязанностями.

Ранее Трамп заявил, что в случае своего переизбрания первым делом планирует закрыть границу страны и начать массовую депортацию нелегальных мигрантов. Политик подчеркнул, что необходимо «организовать массовую депортацию».