Туристы из одной страны СНГ побили рекорд по поездкам в Россию

МЭР РФ: въездной турпоток белорусских туристов в Россию побил рекорд за 10 лет

Белорусские туристы за три первых квартала 2023 года побили рекорд по поездкам в Россию. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Минэкономразвития (МЭР) РФ.

По словам замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вольвача, туристический потенциал России и Белоруссии огромен, а «народы обладают крепкими историческими и культурными связями». Вольвач также отметил, что въездной турпоток туристов из этой страны СНГ в Россию превзошел не только показатель 2022 года, но и показал максимальное значение за последние 10 лет.

По данным источника, за три первых квартала 2023 года въездной поток белоруссов составил 191 тысячу поездок — это на 89 процентов больше аналогичного периода 2022 года.

Ранее сообщалось, что турпоток из недружественных стран Россию в 2023 году увеличился более чем в два раза в сравнении с 2022-м. Больше всего путешественников приехало из Германии.

