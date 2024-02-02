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14:09, 2 февраля 2024Путешествия

Раскрыто число приехавших в Россию из недружественных стран туристов

Турпоток из недружественных стран в Россию в 2023 году увеличился вдвое

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Турпоток из недружественных стран Россию в 2023 году увеличился более чем в два раза в сравнении с 2022-м. Количество посетивших РФ туристов раскрыли в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС), передает агентство РИА Новости.

Таким образом, число иностранцев из недружественных государств, которые при въезде в Россию указали цель «туризм», по итогам прошлого года составило 153 тысячи человек. Отмечается, что это максимальный показатель с 2020 года.

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Так, стало известно, что больше всего путешественников приехало из ФРГ (56 тысяч человек). На втором месте — Эстония (14,5 тысячи), на третьем — Латвия (13,2 тысячи), на четвертом — Польша (13,1 тысячи).

Пятерку лидеров замыкает Южная Корея, оттуда в Россию прибыло 7,5 тысячи путешественников. В десятку стран также попали Финляндия (7 тысяч), США (5,5 тысячи), Италия (4,9 тысячи), Литва (4,8 тысячи) и Франция (4,3 тысячи).

Ранее в феврале сообщалось, что иностранные туристы массово устремились в Россию. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, в 2023 году Россию посетили более 600 тысяч путешественников из разных стран, что втрое выше, чем в предыдущем году.

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      Фариза Бацазова
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