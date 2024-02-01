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16:41, 1 февраля 2024Путешествия

Иностранцы массово устремились в Россию

РСТ: свыше 600 тысяч иностранных туристов посетили Россию в 2023 году

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Иностранные туристы массово устремились в Россию. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Специалист отметил, что в 2023 году Россию посетили свыше 600 тысяч путешественников из разных стран, что втрое выше, чем в предыдущем году. Такой рост преимущественно произошел за счет гостей из Китая.

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«Это говорит о серьезном восстановлении въездного потока, так как в 2022 году было 187 тысяч туристов, — заявил эксперт. — Основной объем из этих посетителей — деловые туристы (80 процентов), а не классические».

Горин подчеркнул, что в первую очередь развитию въездного туризма в Россию способствовала электронная виза. И сдерживает его, по словам вице-президента РСТ, дорогая авиаперевозка и отсутствие «платежных решений», поскольку карты зарубежных банков в России не работают.

«Но из позитивного, помимо электронных виз, нужно отметить запуск безвизовых групповых поездок для граждан Китая и Ирана, — добавил он. — По статистике, только за первые месяцы с августа мы приняли свыше 50 тысяч китайских туристов по этому механизму».

Ранее в феврале сообщалось, что российские туристы массово устремились в Шри-Ланку. За первый месяц 2024 года популярную пляжную страну Азии посетили свыше 28 тысяч россиян.

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