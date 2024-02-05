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19:50, 5 февраля 2024Бывший СССР

Украинский военный высказал недовольство возможной отставкой Залужного

Reuters: боец ВСУ «Тигр» рассказал о недовольстве возможной отставкой Залужного
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Ruslan Kaniuka / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении высказали недовольство возможной отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом пишет Reuters.

Журналисты взяли интервью у военнослужащих 59-й бригады, сражающихся в районе Авдеевки. По их мнению, Залужный пользуется авторитетом среди солдат.

«Думаю, что это увольнение сейчас было бы неуместно, потому что на поле боя командиров не меняют», — сказал в разговоре с агентством 31-летний командир противотанкового подразделения с позывным Тигр. По его мнению, многое зависит от будущего преемника Залужного.

Ранее депутат Верховной Рады Евгений Шевченко заявил о согласии Залужного на отъезд в Великобританию. При этом депутат отметил, что если главнокомандующий не уедет в Великобританию, то после отставки у него есть высокие шансы добиться политического успеха в стране.

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      Юрий Леонов
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