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17:37, 5 февраля 2024Бывший СССР

В Белоруссии продолжат укреплять границу с Украиной

Погранслужба Белоруссии: страна наращивает инфраструктуру на границе с Украиной

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Пограничная служба Белоруссии в рамках укрепления границы с Украиной в 2024 году продолжит наращивать инженерную инфраструктуру и совершенствовать подготовку личного состава. Об оборонительных планах Минска рассказал заместитель начальника Гомельской пограничной группы полковник Сергей Свентецкий, передает ТАСС.

«Мы совершенствуемся, мы выставляем новые подразделения, мы вводим в строй новые пограничные заставы после реконструкции, совершенствуется система подготовки личного состава с учетом опыта специальной военной операции.(...) Идем вперед. Мы должны обеспечить, чтобы была система непрерывного визуального наблюдения за государственной границей», — отметил военный.

Он добавил, что с украинской стороны на границе сосредоточено порядка 17 тысяч солдат Вооруженных сил Украины. При этом риска нападения со стороны Киева, по его словам, нет.

Ранее стало известно об усилении охраны одного из участков украинско-белорусской границы бригадой сил специальных операций из Минска. Замкомандира бригады Вадим Бобилевич отметил, что перед группой стоит задача пресечь каналы поставки оружия и боеприпасов.

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      Глеб Палехов
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