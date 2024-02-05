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11:26, 5 февраля 2024Бывший СССР

В Ереване произошел взрыв с обрушением

Пресс-секретарь МВД Армении Саркисян: в Ереване прогремел взрыв с обрушением

Фото: Gevorg Simonyan / Shutterstock / Fotodom

В районе Эребуни в Ереване прогремел взрыв с обрушением. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-секретаря МВД Армении Нарека Саркисяна.

Отмечается, что, по предварительным данным, было разрушено два здания по адресу Нор-Ареш, 34. Пользователи соцсетей утверждают, что взрыв мог произойти в пекарне.

В МВД также отметили, что под завалами в настоящий момент могут находиться два человека.

Ранее стало известно, что в Бишкеке произошел взрыв на теплоэлектроцентрали. Отмечается, что очаг пришелся на мельницу, которая измельчает уголь. По словам замглавы МЧС Киргизии, в результате взрыва железную крышу площадью 650-680 квадратных метров «полностью разворотило», а осколки окон разлетелись на сотни метров.

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      Александр Курбатов
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