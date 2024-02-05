В Киргизии рассказали подробности взрыва на ТЭЦ в Бишкеке

МЧС Киргизии: взрыв на ТЭЦ в Бишкеке произошел на мельнице, измельчающей уголь

Взрыв на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Бишкеке произошел на мельнице, измельчающей уголь. Подробности произошедшего рассказал замглавы МЧС Киргизии Урмат Шамырканов, цитирует «Sputnik Кыргызстан» в Telegram.

«Очаг пришелся на мельницу, которая расположена около 14-го котла. Здесь измельчают уголь и засыпают в котел», — сообщил он.

Шамырканов назвал взрыв очень сильным. По его словам, в результате железную крышу площадью 650-680 квадратных метров «полностью разворотило». Замглавы МЧС отметил, что осколки окон и части крыши разлетелись на сотни метров.

Ранее в стране решили создать государственную комиссию, чтобы выяснить причины аварии на ТЭЦ. Ее возглавит заместитель председателя кабмина Киргизии — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев. Взрыв на единственной ТЭЦ в Бишкеке произошел в ночь на 2 февраля.