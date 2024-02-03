В Киргизии создадут госкомиссию по выявлению причин аварии на ТЭЦ в Бишкеке

Кабмин Киргизии: причины аварии на ТЭЦ в Бишкеке выявит госкомиссия

В Киргизии создадут госкомиссию по выявлению причин аварии на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина республики.

«В соответствии с поручением президента будет создана государственная комиссия по изучению причин возникновения нештатной ситуации (...)», — говорится в сообщении. Ее возглавит заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

3 февраля сообщалось, что в Бишкеке начали поэтапную подачу воды, отключенной из-за аварии на ТЭЦ. К горячему теплоснабжению уже подключено около 200 домов.

В ночь на 2 февраля на единственной ТЭЦ столицы Киргизии взорвался один из отопительных котлов. Очевидцы заявили, что наблюдали на теплоцентрали вспышку, после чего в здании начался пожар. Пострадали пятеро сотрудников ТЭЦ — трое из них госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

В МЧС Киргизии не исключили и возможность диверсии. Без горячей воды и тепла остались десятки тысяч человек.