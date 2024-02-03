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13:51, 3 февраля 2024Бывший СССР

В Бишкеке начали поэтапную подачу отключенной из-за взрыва на ТЭЦ воды

В Бишкеке после аварии на ТЭЦ начали поэтапную подачу отключенной воды

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Бишкеке начали поэтапную подачу воды, отключенной из-за аварии на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом пишет медиаштаб Киргизии в Telegram.

Как стало известно, к горячему теплоснабжению уже подключено порядка 200 домов. «Подключение горячей воды производится в районах, где нормализованы параметры теплоносителя», — подчеркнули в медиа-штабе.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности Москвы помочь в ликвидации последствий аварии в Бишкеке. Российская сторона рассчитывает, что ситуация разрешится в ближайшее время, отметил он.

В ночь на 2 февраля на единственной ТЭЦ столицы Киргизии взорвался один из отопительных котлов. Очевидцы заявили, что наблюдали на теплоцентрали вспышку, после чего в здании начался пожар. Пострадали пятеро сотрудников ТЭЦ — трое из них госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

В МЧС Киргизии не исключили и возможность диверсии. Без горячей воды и тепла остались десятки тысяч человек.

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      Константин Лысяков
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