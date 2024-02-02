Россия вызвалась помочь Киргизии из-за аварии на ТЭЦ в Бишкеке

Мишустин заявил о готовности РФ помочь Киргизии в ликвидации аварии на ТЭЦ

Россия готова помочь Киргизии в ликвидации последствий аварии на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Бишкеке. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Российская сторона рассчитывает, что ситуация разрешится в ближайшее время, отметил он. «Россия всегда, как и все коллеги, готова помочь в ликвидации этого происшествия», — сказал Мишустин.

Ранее в киргизском МЧС проинформировали, что электроснабжение в Бишкеке будет восстановлено за 5-7 дней после аварии. Взрыв на единственной ТЭЦ столицы Киргизии прогремел в ночь на 2 февраля. Как сообщалось, взорвался один из отопительных котлов. Однако в МЧС не исключили и возможность диверсии.

В результате десятки тысяч человек остались без горячей воды и тепла. Электроэнергию подавали в дома бесперебойно. Однако подача горячей воды в некоторых районах Бишкека была приостановлена.