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09:14, 2 февраля 2024Бывший СССР

Глава МЧС Киргизии назвал сроки восстановления электроснабжения в Бишкеке

Глава МЧС Киргизии Ажикеев: электроснабжение в Бишкеке восстановят за 5-7 дней

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Электроснабжение в Бишкеке после аварии на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) восстановят за 5-7 дней. Такие сроки починки назвал глава Министерства чрезвычайных ситуаций Киргизии Бообек Ажикеев, передает РИА Новости.

«Ориентировочное время восстановления отопления до стандартных режимов где-то приблизительно от 5 до 7 дней», — сказал он.

Ранее стало известно, что в столице Киргизии десятки тысяч жителей остались без горячей воды и тепла из-за аварии. В Министерстве энергетики республики уточнили, что электроэнергию в дома подают бесперебойно.

В ночь на 2 февраля на единственной ТЭЦ в Бишкеке произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался один из отопительных котлов, при этом в МЧС не исключают возможность диверсии.

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