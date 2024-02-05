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17:01, 5 февраля 2024Экономика

В ЕС раскрыли детали новых антироссийских санкций

Боррель: новые санкции ЕС будут направлены против помогающих России компаний

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Новые санкции Евросоюза (ЕС) будут направлены против компаний из третьих стран, которые помогают России обходить действующие западные ограничения и не соблюдают санкционный механизм. Детали раскрыл глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, его слова приводит ТАСС.

Глава европейской дипломатии уточнил, что новые санкции коснутся «многих людей и институтов», действия которых подрывают западный санкционный механизм. Боррель также добавил, что 13-й пакет антироссийских санкций значительно усложнит РФ возможность обхода действующих ограничений.

О деталях новых антироссийских санкций ранее сообщало агентство DPA со ссылкой на европейских чиновников. Уточнялось, что европейские власти ведут проработку нового пакета ограничений ко второй годовщине начала боевых действий на Украине.

Под действие новых ограничений могут попасть более 200 компаний и физических лиц, которые способствуют «военному и технологическому укреплению России». Речь идет в том числе о планах заморозить их активы на территории стран ЕС, а также об изъятии доходов от хранения заблокированных средств российского Центробанка.

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      Анатолий Акулов
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