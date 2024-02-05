В ЕС заявили о планах ограничить передвижение российских дипломатов

Politico: в 13-й пакет санкций может войти ограничение на поездки дипломатов РФ

Европейский союз (ЕС) может запретить российским дипломатам перемещаться по всей Шенгенской зоне. О планах ограничить передвижение представителей российского дипкорпуса в рамках 13-го пакета санкций объединения в отношении России сообщает Politico.

«Рассматривается идея ограничения на поездки российских дипломатов только по территории той страны, в которой они аккредитованы, а не по всей Шенгенской зоне», — заявил европейский дипломат, пожелавший остаться анонимным.

Как отмечает издание, Чехия уже длительное время просит Евросоюз ввести подобные меры.

Ранее стало известно, что разрабатываемый в ЕС 13-й пакет антироссийских санкций будет по большей части символическим. Уточняется, что в пакет войдут новые списки и запрет большему числу компаний на экспорт товаров двойного назначения.