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14:07, 5 февраля 2024Мир

В ЕС заявили о планах ограничить передвижение российских дипломатов

Politico: в 13-й пакет санкций может войти ограничение на поездки дипломатов РФ

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Европейский союз (ЕС) может запретить российским дипломатам перемещаться по всей Шенгенской зоне. О планах ограничить передвижение представителей российского дипкорпуса в рамках 13-го пакета санкций объединения в отношении России сообщает Politico.

«Рассматривается идея ограничения на поездки российских дипломатов только по территории той страны, в которой они аккредитованы, а не по всей Шенгенской зоне», — заявил европейский дипломат, пожелавший остаться анонимным.

Как отмечает издание, Чехия уже длительное время просит Евросоюз ввести подобные меры.

Ранее стало известно, что разрабатываемый в ЕС 13-й пакет антироссийских санкций будет по большей части символическим. Уточняется, что в пакет войдут новые списки и запрет большему числу компаний на экспорт товаров двойного назначения.

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      Дарья Балацкая
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