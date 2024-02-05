В Эстонии рассказали о нежелании НАТО отдавать Украине все запасы боеприпасов

Постпред Эстонии в НАТО: страны альянса не отдадут Киеву свои запасы боеприпасов

Страны НАТО не отдадут Украине все свои запасы боеприпасов, так как их наличие предусмотрено оборонными планами альянса. Об этом заявил постпред Эстонии при НАТО Юри Луйк, передает ERR.

«Собственные запасы ни в коем случае полностью розданы не будут. У НАТО есть определенные нормативы, которые необходимы для реализации оборонных планов. В любом случае, страны НАТО должны хранить эти запасы на своих складах, их нельзя отдавать», — рассказал он.

По словам Луйка, в настоящий момент страны НАТО закупают боеприпасы у третьих стран, таких как Южная Корея и ЮАР, чтобы заполнить пробел в своих запасах, а снаряды, произведенные в Европе, передаются Киеву. Это объясняется тем, что правительства этих стран запрещают направлять свои боеприпасы на Украину.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что Украине нужно побороть коррупцию, чтобы претендовать на вступление в Европейский союз и НАТО. По его словам, украинская сторона понимает, что это не только требование европейских союзников, но и тех, кто находится на передовой.