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09:08, 5 февраля 2024Мир

В Германии несколько сотен тысяч человек вышли на протесты против правой партии

Euractiv: 200 тысяч человек вышли на протесты в ФРГ против правой партии «АдГ»

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

В ФРГ 200 тысяч человек вышли на улицы в ходе общенациональных протестов против крайне правой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ»), которые идут уже четвертую неделю. Об этом сообщает Euractiv.

Отмечается, что протесты прошли в таких крупных городах, как Берлин, Майнц, Дрезден и Ганновер, что считается признаком растущей тревоги по поводу сильной общественной поддержки партии.

«Будь то в Айзенахе, Гамбурге или Берлине, в маленьких и крупных городах по всей стране многие граждане собираются вместе, чтобы протестовать против забвения и разжигания ненависти», — прокомментировал протесты канцлер Германии Олаф Шольц.

Растущая популярность «АдГ» вызвала обеспокоенность среди основных немецких партий, которые опасаются, что она может одержать победу на выборах в восточной Германии в сентябре, хотя недавние опросы показали небольшое снижение ее поддержки.

Ранее многотысячные демонстрации против правого экстремизма и партии «АдГ» прошли в некоторых городах Германии. В Дюссельдорфе такая акция 17 января собрала, по данным полиции, около 100 тысяч человек. Глава Минобороны Борис Писториус, выступая перед участниками демонстрации в Оснабрюке, заявил, что партия стремится изменить политическую систему в стране.

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      Семен Александров
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