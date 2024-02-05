В Германии предсказали потерю Украиной еще больших территорий

Немецкий бизнесмен Дотком заявил, что Украина утратит еще больше территорий

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х (бывший Twitter) заявил, что Украина утратит еще больше территорий по окончании конфликта с Россией. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о демилитаризованной линии на Украине.

«Путин объявил, что Россия создаст большую санитарную зону на Украине, чтобы защитить новые территории России. (…) Украина потеряет еще больше территорий», — написал бизнесмен.

По его мнению, Российская армия начнет полномасштабное наступление уже этой весной. А в случае, если на этом фоне Украина лишится еще нескольких областей, это выставит президента США Джо Байдена в невыгодном свете на предстоящих выборах.

Ранее, 31 января, Путин заявил, что Вооруженные силы страны намерены отодвинуть демилитаризованную зону на Украине на расстояние, которое обезопасит территорию России от обстрелов.