В Госдуме раскрыли число кандидатов в президенты в избирательном бюллетене

Депутат Парфенов: в избирательном бюллетене будут только четыре кандидата

В избирательном бюллетене будет только четыре кандидата в президенты России. Об этом со ссылкой на члена Центризбиркома (ЦИК) Евгения Колюшкина сообщил депутат Госдумы Денис Парфенов. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

«В Центризбиркоме заявили, что в бюллетене будет только четыре кандидата. Остальным будет отказано в регистрации», — пояснил он.

Выборы президента России в 2024 году впервые в истории страны состоятся в течение трех дней — с 15 по 17 марта.

В избирательной кампании, как сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, участвовали 11 человек: восемь кандидатов представляют политические партии, еще трое участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев.