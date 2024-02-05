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00:32, 5 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский выразил надежду на продолжение помощи от США в случае победы Трампа

Зеленский: Украина надеется, что победа Трампа не отразится на помощи США

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Украина надеется, что возможный приход к власти бывшего американского лидера Дональда Трампа не отразится на общей линии помощи со стороны США. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу RAI.

Он признал, что некоторые республиканцы настроены радикально. Однако, по словам главы государства, многие выступают за продолжение оказания поддержки Украине. «Мы должны найти способы работать вместе. Я хотел бы надеяться, что даже если что-то изменится в США, линия останется той же», — отметил Зеленский.

Он добавил, что в случае сокращения западной помощи «оборона будет прорвана».

Ранее сообщалось, что Трамп призвал республиканцев не поддерживать на голосовании дополнительный пакет помощи для Украины. По данным телеканала CNN, политик хочет отложить этот вопрос до своей возможной победы на президентских выборах.

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