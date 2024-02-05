В Крыму рассказали о смене тактики Зеленского в боях с ВС России

Сенатор от Крыма Ковитиди: Зеленский перешел в жесткий режим обороны от ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сменил тактику противостояния Вооруженным силам (ВС) России — после контрнаступления и активных боев он перешел в жесткий режим обороны. Об этом рассказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, ее слова приводит РИА Новости.

По словам члена Совета Федерации, Зеленский решил прекратить активные действия из-за нехватки ресурсов. «По замыслу Зеленского, фронт должен застыть, а на первый план должны выйти дальнобойные средства поражения (...) Мы видим, что у Киева нет необходимого ресурса: ни финансового, ни мобилизационного», — отметила она.

Ковитиди добавила, что украинская мобилизация превратилась в «могилизацию», и желающих присоединяться к Вооруженным силам Украины (ВСУ) уже нет.

Ранее сообщалось, что мобилизация осужденных может стать одним из способов пополнить ряды ВСУ. Отправлять на службу осужденных предложил замглавы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернев.