Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:29, 5 февраля 2024Бывший СССР

В Верховной Раде Украины предложили мобилизовать осужденных

Депутат Рады Чернев: мобилизация осужденных может пополнить ряды ВСУ

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Мобилизация осужденных может стать одним из способов пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отправлять на службу в ВСУ осужденных предложил замглавы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернев, сообщает «РБК-Украина».

«Вы знаете, моя личная позиция, что это один из инструментов, который можно применять. Но мы должны понимать, что это прежде всего должна быть добровольная мобилизация. Во-вторых, должны быть все же командиры, которые будут соглашаться и именно должны рекрутировать осужденных и понимать, что с этими они готовы работать, с этими не готовы», — рассказал он.

Депутат также добавил, что знает командиров ВСУ, которые готовы брать в свои подразделения осужденных, и есть осужденные, готовые воевать в украинской армии.

Ранее украинские солдаты заявили, что не верят в демобилизацию. Одной из причин этого они называют отсутствие достойной кадровой замены.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Россиянку арестовали из-за радужных сережек. Вопрос о запрете радуги дошел до Кремля

      Лукашенко призвал наладить поставки российской рыбы в Белоруссию

      Популярный миф о соде развеяли

      Пассажир самолета потрогал попутчицу и избежал наказания с помощью стюардесс

      Раскрыта стоимость электрокара Xiaomi

      Китай вытеснил филиппинский катер из зоны спорного острова

      Шойгу обсудил безопасность приграничного региона России с его главой

      В Госдуме высказались о возможной блокировке VPN-сервисов в России весной

      В Госдуме ответили на вопрос о возможности интервью Такера Карлсона с депутатами

      В Крыму рассказали о смене тактики Зеленского в боях с ВС России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше