В Верховной Раде Украины предложили мобилизовать осужденных

Депутат Рады Чернев: мобилизация осужденных может пополнить ряды ВСУ

Мобилизация осужденных может стать одним из способов пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отправлять на службу в ВСУ осужденных предложил замглавы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернев, сообщает «РБК-Украина».

«Вы знаете, моя личная позиция, что это один из инструментов, который можно применять. Но мы должны понимать, что это прежде всего должна быть добровольная мобилизация. Во-вторых, должны быть все же командиры, которые будут соглашаться и именно должны рекрутировать осужденных и понимать, что с этими они готовы работать, с этими не готовы», — рассказал он.

Депутат также добавил, что знает командиров ВСУ, которые готовы брать в свои подразделения осужденных, и есть осужденные, готовые воевать в украинской армии.

Ранее украинские солдаты заявили, что не верят в демобилизацию. Одной из причин этого они называют отсутствие достойной кадровой замены.