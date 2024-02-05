Украинские военные отказались верить в демобилизацию

Reuters: украинские военные отказались верить в возможность демобилизации

Украинские солдаты не верят в позитивный исход от демобилизации, сообщает агентство Reuters.

Военнослужащие 92-й бригады ВСУ, располагающейся близ Артемовска (украинское название — Бахмут), считают надежды на демобилизацию нереалистичными ввиду отсутствия достойной кадровой замены.

«Давайте не будем обманывать друг друга, это не произойдет. Если мы отпустим этих людей, опытных офицеров, сержантов, солдат... Если мы их отпустим, воевать будет некому», — цитирует агентство командира дивизиона беспилотников 92-й бригады ВСУ Юрия Федоренко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес новый законопроект о продлении военного положения и мобилизации в стране. Последний раз военное положение продлевалось 9 ноября прошлого года на 90 дней и должно было закончиться 14 февраля.