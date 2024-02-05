В московской квартире огромный пес растерзал хозяина и не тронул его детей

Mash: в Москве пес растерзал хозяина в квартире, но не тронул его детей

В московском районе Коптево огромный пес растерзал хозяина в квартире и не тронул двух его маленьких детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, все произошло в многоэтажном доме на улице Лихоборские Бугры. Соседи услышали плач детей и позвонили по номеру 112.

Прибывшие по вызову оперативники вскрыли дверь и нашли в квартире мужчину с перегрызенным горлом. Внутри также находились дети двух и четырех лет.

В момент происшествия жены жителя столицы не было дома. Как выяснил Mash, собака могла накинуться на мужчину, поскольку тот ее периодически избивал.

Ранее сообщалось, что в Братске Иркутской области соседи избили хозяйку питбультерьера, так как собака покусала пенсионерку и ее дочь.