В решении Токаева сменить правительство углядели грамотный ход

Политолог Юнеман назвал грамотным ходом назначение русского премьера Казахстана

Решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сменить правительство может быть «грамотным ходом» в адрес России. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил аспирант факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, специалист по Казахстану Роман Юнеман.

Юнеман прокомментировал назначение Романа Скляра исполняющим обязанности премьер-министра Казахстана. Он предположил, что решение может стать ответом на обвинения в адрес властей страны в связи с участившимися конфликтами на межэтнической почве.

«В этом плане назначить русского премьер-министра — это очень хороший пиар-ход, тем более что он грамотный человек, судя по его биографии. Можно всем показывать, что у нас второе лицо русский, и о чем вообще говорить тогда. Если действительно так, Токаеву можно только, так сказать, за смекалочку дать пряник», — отметил политолог.

По мнению Юнемана, такое решение отсылает к практике назначения заместителей руководителей республик СССР из числа русских. Он также подчеркнул, что Скляр смог достичь серьезных аппаратных успехов, несмотря на относительно молодой возраст.

5 февраля Токаев отправил в отставку правительство Казахстана во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым. Смаилов был назначен президентом на пост главы кабинета министров после массовых протестов в 2022 году и переназначен в марте 2023-го после выборов в нижнюю палату парламента.