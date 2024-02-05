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16:18, 5 февраля 2024Экономика

В России спрогнозировали рекордный вывоз растительных масел

«Агроэкспорт»: вывоз растительных масел из России может превысить 7 млн тонн

Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

Суммарные объемы вывоза растительных масел из России в сезоне 2023-2024 (стартовал 1 сентября) могут стать рекордными и превысить отметку в семь миллионов тонн. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на прогноз заместителя директора Федерального центра «Агроэкспорт» Андрея Кучерова.

По итогам прошлого экспортного сезона суммарный объем вывоза растительных масел из России увеличился на 44 процента и составил семь миллионов тонн. В этом сезоне положительная динамика продолжится, уточнил Кучеров.

Прирост будет во многом обеспечен наращиванием поставок на азиатские рынки, в первую очередь, в Индию и Китай. В 2023 году объемы экспорта российского подсолнечного масла в КНР выросли в 3,6 раза, рапсового масла — более чем вдвое. В свою очередь, вывоз подсолнечного масла из России в Индию увеличился в два раза, заключил Кучеров.

За прошедший год Россия нарастила экспорт не только растительных масел, но и других видов аграрной продукции. В конце января агентство «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные Главного таможенного управления КНР сообщило о резком увеличении доходов российских экспортеров от продажи зерновых культур в Китай. По итогам 2023 года показатель вырос в 3,7 раза и составил почти 325 миллионов долларов.

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