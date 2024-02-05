В российском городе нашли свалку из дорогих продуктов

В Омске нашли свалку из десятков куриных яиц

В поселке Чкаловский в Октябрьском округе Омска нашли нелегальную свалку из сотен куриных яиц. Соответствующий видеоролик опубликовало сообщество «Голос Омска» в соцсети «Вконтакте».

Авторы поста отметили высокую стоимость продукта. «Повсюду разбросаны куриные яйца, которые сейчас стоят очень дорого», — говорится в подписи к кадрам.

На свалку обратила внимание мэрия российского города. В комментариях к публикации представитель администрации попросил уточнить координаты показанного на видео места.

Ранее в ядом с больницей в Ярославле появилась свалка с гробом. В сети опубликовали фото, на которых можно увидеть красную крышку одного из гробов. Власти города отметили, что неподалеку от медицинского учреждения находится много ритуальных организаций.