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18:38, 5 февраля 2024Среда обитания

В российском городе нашли свалку из дорогих продуктов

В Омске нашли свалку из десятков куриных яиц

Кадр: страница «Голос Омска» во ВКонтакте

В поселке Чкаловский в Октябрьском округе Омска нашли нелегальную свалку из сотен куриных яиц. Соответствующий видеоролик опубликовало сообщество «Голос Омска» в соцсети «Вконтакте».

Авторы поста отметили высокую стоимость продукта. «Повсюду разбросаны куриные яйца, которые сейчас стоят очень дорого», — говорится в подписи к кадрам.

На свалку обратила внимание мэрия российского города. В комментариях к публикации представитель администрации попросил уточнить координаты показанного на видео места.

Ранее в ядом с больницей в Ярославле появилась свалка с гробом. В сети опубликовали фото, на которых можно увидеть красную крышку одного из гробов. Власти города отметили, что неподалеку от медицинского учреждения находится много ритуальных организаций.

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      Александра Качан
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