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10:46, 5 февраля 2024Россия

В российском городе рыбак на льдине врезался в опору моста и исчез

В Красноярске рыбак на дрейфующей льдине врезался в опору моста и исчез

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Красноярске 78-летний рыбак на дрейфующей льдине врезался в опору Коммунального моста и исчез. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По сведениям издания, в полицию обратилась россиянка. Она рассказала, что заметила, как в районе Ярыгинской улицы оторвало льдину, на которой находился пенсионер.

По предварительным данным, пожилой горожанин упал в воду. Волонтеры и сотрудники правоохранительных органов ведут его поиски.

До этого сообщалось, что в Бурятии пять рыбаков оказались на оторванной льдине в озере.

Еще раньше в Сахалинской области 26 рыбаков-любителей оказались на отколовшейся льдине в четырех километрах от берега.

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      Анна Щербакова
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