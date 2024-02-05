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09:39, 5 февраля 2024Россия

В российском регионе жестоко избили бывшего бойца ЧВК «Вагнер»

В Забайкалье избили бывшего вагнеровца, мужчину госпитализировали с переломами

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В городе Краснокаменске Забайкальского края был жестоко избит мужчина. Пострадавший оказался бывшим бойцом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», утверждает Telegram-канал «Инцидент Краснокаменск».

По его данным, россиянина жестоко избили 29 января. Лежащего на земле мужчину снимала на камеру женщина, затем видео выложили в соцсети.

У пострадавшего диагностировали переломы рук и ног. Помимо этого, ему отбили внутренние органы, также он получил закрытую черепно-мозговую травму. Глава регионального Минздрава Оксана Немакина сообщила изданию «Чита.ру», что мужчина находится в состоянии, близком к удовлетворительному.

В полиции Забайкальского края сообщили в Telegram, что к случившемуся привел бытовой конфликт. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. О принадлежности пострадавшего к ЧВК в полиции не сообщили.

Ранее в одном из подмосковных кафе был избит участник специальной военной операции. По версии следствия, группа мужчин провоцировала военнослужащего на конфликт. После того как боец заступился за девушку, завязалась драка.

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      Алан Босиков
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