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10:44, 5 февраля 2024Россия

Власти объяснили громкие звуки в Севастополе

Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе тренировкой Черноморского флота

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Громкие звуки, которые могут услышать жители Севастополя, связаны с тренировкой Черноморского флота. Об этом сообщил глава города Михаил Развожев в Telegram-канале.

«Громкие звуки — это в районе Северного и Южного молов Черноморский флот проводит тренировку ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение — прим. «Ленты.ру»)», — объяснил он.

Развожаев призвал сохранять спокойствие и заявил, что учения и громкие звуки продлятся до 12 часов дня по местному времени.

Аналогичные учения проходили в Севастополе и в воскресенье, 4 февраля. Тогда учения ППДО сопровождались применением реактивных бомбометов.

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      Анастасия Шейкина
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