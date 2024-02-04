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10:22, 4 февраля 2024Россия

Громкие звуки в Севастополе объяснили

Губернатор Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе учениями военных

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Громкие звуки, которые слышали жители Севастополя, связаны с учениями военных. Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Громкие звуки, которые были слышны в центре города, — это военные проводили тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение — прим. «Ленты.ру») с применением реактивных бомбометов», — объяснил Развожаев.

Он добавил, что сейчас в Севастополе все спокойно.

31 января в Севастополе объявили воздушную тревогу. Во время воздушной тревоги в городе сработала система противовоздушной обороны. По словам Развожаева, средства защиты сбили воздушную цель над Севастополем, обломки которой упали на пустыре в районе Любимовки. Через три часа воздушную тревогу отменили.

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      Олег Давыдов
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