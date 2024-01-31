Система ПВО сбила воздушную цель в Севастополе

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о сбитии воздушной цели средствами ПВО

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила воздушную цель над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

По его словам, обломки объекта упали на пустыре в районе Любимовки. На место направляются оперативные и экстренные службы. Что именно за цель была сбита, Развожаев не уточнил.

О работе систем ПВО в Севастополе стало известно вечером 31 января. Губернатор города заявил, что в состояние боевой готовности привели все службы. В 16:27 по московскому времени он сообщил о воздушной тревоге.

Ранее, 30 января, Развожаев рассказал, что средства ПВО сбили беспилотник над акваторией Черного моря в районе Бельбека. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.