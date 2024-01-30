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07:41, 30 января 2024Россия

В Севастополе над Черным морем сбили беспилотник

Глава Севастополя Развожаев: в районе Бельбека над акваторией сбит беспилотник

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над акваторией Черного моря в районе Бельбека. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры», — написал Развожаев.

Глава города также призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Развожаев также обратился к жителям с просьбой не снимать и не выкладывать кадры работы систем ПВО.

Всего, по информации Минобороны, за минувшую ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили в воздухе 21 беспилотник Вооруженных сил Украины. Так, над Крымом сбили 11 дронов, над Белгородской областью — 5, над Брянской — 3, над Калужской — 1, над Тульской — 1.

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      Анастасия Шейкина
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