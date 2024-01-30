Российские системы ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник

Минобороны: средства ПВО за ночь уничтожили 21 украинский беспилотник

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дроны были перехвачены над территориями пяти регионов. Одиннадцать из них сбили над Крымом, еще пять над Белгородской областью, три — над Брянской, а также по одному над Калужской и Тульской областях.