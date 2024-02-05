В США назвали провальным проект помощи Украине

Республиканская партия выступила против законопроекта о помощи Украине

Партийное руководство Республиканской партии в Палате представителей Соединенных Штатов выступило против нового законопроекта Сената по вопросу границы и помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам республиканцев, иммиграционный законопроект является провальным в каждой сфере регулирования, необходимой для защиты американской границы. Они также уверены, что в действительности он лишь усилит незаконную миграцию. В связи с этим политики указали, что любое обсуждение документа является пустой тратой времени.

«Он мертв по прибытию в палату. Мы призываем Сенат отклонить его», — заявило руководство партии в Палате представителей.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп назвал «чудовищным» данный законопроект. По его словам, проект нового закона является «отличным подарком демократам и приговором республиканцам».