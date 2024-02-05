Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:55, 5 февраля 2024Мир

В США назвали провальным проект помощи Украине

Республиканская партия выступила против законопроекта о помощи Украине

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Партийное руководство Республиканской партии в Палате представителей Соединенных Штатов выступило против нового законопроекта Сената по вопросу границы и помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам республиканцев, иммиграционный законопроект является провальным в каждой сфере регулирования, необходимой для защиты американской границы. Они также уверены, что в действительности он лишь усилит незаконную миграцию. В связи с этим политики указали, что любое обсуждение документа является пустой тратой времени.

«Он мертв по прибытию в палату. Мы призываем Сенат отклонить его», — заявило руководство партии в Палате представителей.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп назвал «чудовищным» данный законопроект. По его словам, проект нового закона является «отличным подарком демократам и приговором республиканцам».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Москву приехал скандальный американский журналист Такер Карлсон. Чем он известен и возьмет ли интервью у Путина?

      Пес съел стринги любовницы россиянина и раскрыл измену

      Медведев рассказал о работе в СПбГУ

      Стало известно нежелании капитана «Спартака» оставаться в команде из-за тренера

      В Раде заявили о коррупционных рисках из-за нового проекта о мобилизации

      Захарова прокомментировала слухи об отставке главкома ВСУ Залужного

      Стало известно о слежке за подозреваемой в работе на Россию евродепутатом

      У Карла III обнаружили рак

      Болгария заявила о готовности передать Украине оружие за солидную компенсацию

      Миллиардер организует «олимпиаду на стероидах» и требует разрешить допинг. Почему в этом он видит путь к вечной жизни?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше