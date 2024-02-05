В США признали превосходство российского истребителя

MWM: российский истребитель Су-57 с двигателем АЛ-51Ф обходит F-35 и F-22

Российский истребитель пятого поколения Су-57 с новым двигателем станет самым быстрым в мире. На это указал журнал Military Watch Magazine (MWM).

По информации издания, силовая установка АЛ-51Ф позволит самолету двукратно преодолевать скорость звука в крейсерском режиме, без включения форсажа. Кроме того, двигатель существенно повысит дальность полета истребителя. Его американские конкуренты — F-35 и F-22 — подобными характеристиками похвастаться не могут.

При этом, резюмирует MWM, главным преимуществом обновленного Су-57 станет гораздо меньшая потребность в обслуживании и возможность повышения маневренности на малых скоростях.

В январе MWM пришел к выводу, что Су-57 успешно показали себя в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Су-57 является единственным представителем своего поколения, который был задействован в высокоинтенсивных боевых действиях (…), причем операции на Украине включали не только удары с воздуха по наземным объектам», — говорилось в статье. Автор материала отметил, что истребители применялись также для выведения из строя систем противовоздушной обороны (ПВО), а также для участия в воздушных боях. Боевые действия в ходе спецоперации с применением этой боевой машины укрепили доверие к этой модели истребителя.