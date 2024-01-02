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20:44, 2 января 2024Интернет и СМИ

В США оценили возможности российских истребителей Су-57

MWM: российские истребители Су-57 успешно показали себя в зоне спецоперации
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские истребители Су-57 успешно показали себя в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

«Су-57 является единственным представителем своего поколения, который был задействован в высокоинтенсивных боевых действиях (…), причем операции на Украине включали не только удары с воздуха по наземным объектам», — говорится в статье.

Автор статьи отметил, что истребители применялись также для выведения из строя систем противовоздушной обороны (ПВО), а также для участия в воздушных боях. Боевые действия в ходе спецоперации с применением этой боевой машины укрепили доверие к этой модели истребителя.

Ранее стало известно, что все серийные истребители пятого поколения Су-57, которые будут передавать Воздушно-космическим силам (ВКС) России в 2024 году, получат новые двигатели второго этапа.

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      Никита Абрамов
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