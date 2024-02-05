В Турции захотели побить рекорд по числу туристов из России

Советник мэра Антальи: Турция хочет побить рекорд по числу туристов из России

В Турции захотели побить рекорд по числу туристов из России в 2024 году. Об этом РИА Новости сообщил советник мэра Антальи по туризму и бывший глава турецкой Федерации отельеров

(TÜROFED) Осман Айык.

Рекорд по количеству отдыхающих в популярной курортной стране россиян был установлен в 2019 году. Тогда в республику прибыли около 7,1 миллиона граждан России. По словам чиновника, сейчас в планах Турции побить допандемийные показатели.

Айык подчеркнул, что местный рынок привлекателен для россиян благодаря высокому качеству предоставляемых услуг. «Они считают Турцию вторым домом, а мы стремимся обеспечить для дорогих гостей наивысший уровень сервиса, — добавил он. — Думаю, мы всегда на один шаг впереди других туристических направлений».

Более того, советник мэра Антальи отметил, что страна будет прилагать максимальные усилия, чтобы и дальше оставаться на этой позиции.

Ранее в феврале стало известно, что иностранцы устремились в Россию. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в страну стало приезжать больше туристов на лечение.