В Венгрии предложили проголосовать по заявке Швеции в НАТО в конце февраля

В парламенте Венгрии предложили проголосовать по заявке Швеции в конце февраля

В парламенте Венгрии предложили проголосовать по заявке Швеции о вступлении в НАТО в конце февраля. Об этом заявил лидер правящей фракции «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Мате Кочиш в соцсети Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«По нашему мнению, ратификация шведской заявки в НАТО может состояться в начале очередной сессии парламента, но для этого требуется встреча двух премьер-министров в Будапеште. Если шведам важно присоединиться [к альянсу], то они приедут сюда, как ездили в Турцию», — отметил политик.

Весенняя сессия парламента начнется 26 февраля. Сегодняшнее внеочередное заседание парламента правящая фракция пропустит из-за чего не будет набран кворум по вопросу вступления Швеции в Североатлантический альянс.

Об отказе правящего альянса принимать участие в заседании парламента стало известно 2 февраля. Представители правящих партий требуют от премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона встретиться со своим коллегой Виктором Орбаном.