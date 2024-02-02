Правящий альянс Венгрии отложил голосование по заявке Швеции в НАТО до 5 февраля

Правящий альянс Венгрии («Фидес» — Христианско-демократическая народная партия) отложил голосование по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. В частности, он не примет участие в голосовании по данному вопросу, которое состоится 5 февраля, сообщает венгерский портал ATV.

Правящие партии требуют встречи премьер-министров Швеции и Венгрии Ульфа Кристерссона и Виктора Орбана.

«Фракция "Фидес" уже обозначила это условие в ответ на вопрос нашего коллеги. С другой стороны, если союзники правящей партии останутся в стороне, парламент не будет иметь кворума, и, следовательно, они не смогут принять повестку дня заседания, которая уже отправлена ​​​​в парламент», — отмечается в материале издания.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что Стокгольм не будет вести переговоры с Венгрией относительно своего членства в НАТО. Он подчеркнул, что Будапешт заранее дал гарантии одобрения заявки и пообещал, что не станет последней из стран альянса, которая будет ратифицировать вступление Швеции.