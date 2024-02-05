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14:30, 5 февраля 2024Россия

Владелец бара отреагировал на требование россиян после видео с сексом на стойке

РЕН ТВ: владелец новосибирского Nebar счел провокацией видео с сексом на стойке
Архивное фото

Архивное фото. Фото: night flower / Shutterstock / Fotodom

Владелец Nebar в Новосибирске Андрей Архипов счел провокацией появление видео с сексом одного из своих сотрудников с пьяной гостьей на барной стойке. Его реакцию на требование россиян о закрытии питейного заведения после инцидента привел РЕН ТВ.

Мужчина отметил, что за неделю до опубликования кадров в соцсетях некий мужчина, представившийся будущим мэром Новосибирска, высказывал угрозы бару.

Архипов также подчеркнул, что на скандальном видео нет ни маркировки даты, ни места происходящего. Он расценивает это как коммерческий заказ против бара со стороны активиста или лиц, которые являются его спонсорами.

«Со своей стороны мы уже провели работу с персоналом, чтобы поведение отдельных гостей не явилось поводом для очередной провокации со стороны лже-активистов», — разъяснил он.

О требовании новосибирцев закрыть питейное заведение стало известно 5 февраля. Накануне по соцсетям разошелся видеоролик, на котором сотрудник совокупился с лежащей на барной стойке девушкой. Пользователи также заметили, что в Nebar в этот момент было полно посетителей, некоторые из них разгуливали без штанов.

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      Анна Щербакова
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