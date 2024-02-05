Политик Филиппо: Франция должна снять санкции с России ради дешевого газа

Власти Франции должны отменить антироссийские санкции, поскольку от них страдают граждане. С таким призывом выступил лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Он отметил, что из-за «идиотских» рестрикций французы вынуждены больше платить за газ. «Новое резкое повышение цен на газ с июля: от 5,5 до 10,5 процента! Новое безумие, которое коснется миллионов французских домохозяйств и множества предприятий!» — возмутился политик.

По его мнению, Франция должна выйти из Европейского союза (ЕС) и отказаться от экономических ограничений против России, поскольку французы уже устали «от всех этих глупостей».

29 января Совет Евросоюза продлил действующие с 2014 года экономические санкции в отношении России еще на полгода.