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02:30, 5 февраля 2024Мир

Во Франции рассказали о проблеме граждан из-за антироссийских санкций

Политик Филиппо: Франция должна снять санкции с России ради дешевого газа
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо . Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Власти Франции должны отменить антироссийские санкции, поскольку от них страдают граждане. С таким призывом выступил лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Он отметил, что из-за «идиотских» рестрикций французы вынуждены больше платить за газ. «Новое резкое повышение цен на газ с июля: от 5,5 до 10,5 процента! Новое безумие, которое коснется миллионов французских домохозяйств и множества предприятий!» — возмутился политик.

По его мнению, Франция должна выйти из Европейского союза (ЕС) и отказаться от экономических ограничений против России, поскольку французы уже устали «от всех этих глупостей».

29 января Совет Евросоюза продлил действующие с 2014 года экономические санкции в отношении России еще на полгода.

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      Марина Совина
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