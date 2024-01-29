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15:24, 29 января 2024Экономика

Евросоюз продлил антироссийские санкции

Власти Евросоюза продлили на полгода экономические санкции против России

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Совет Евросоюза (ЕС) продлил действующие с 2014 года экономические санкции в отношении России еще на полгода, до 31 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление властей ЕС.

О решении властей ЕС продлить антироссийские санкции агентство со ссылкой на источник сообщало еще 24 января. Теперь об этой мере стало известно на официальном уровне.

В предыдущий раз антироссийские санкции продлевались в конце июля 2023 года, срок истекал 31 января 2024-го. К настоящему времени в отношении РФ властями ЕС введены в общей сложности 12 пакетов санкций.

Последний список ограничений европейские власти утвердили в начале второй половины декабря 2023 года. В 12-й пакет вошли экономические и индивидуальные ограничения. Новые меры, как утверждалось, направлены на высокодоходные сектора российской экономики, а также призваны затруднить РФ возможность обходить прежние ограничения.

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      Анатолий Акулов
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