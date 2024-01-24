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15:18, 24 января 2024Экономика

Евросоюз продлил санкции против России

ЕС утвердил продление экономических санкций против России еще на полгода

Фото: Yves Herman / Reuters

В Европе утвердили продление действия антироссийских санкций еще на полгода. Об этом со ссылкой на источник в Евросоюзе сообщает РИА Новости.

По данным агентства, введенные в отношении РФ экономические санкции, которые затем неоднократно расширялись и дополнялись, будут действовать как минимум до конца июля 2024 года. Сообщается, что пункт о продлении таких мер, сформулированный как «решение Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине», получил одобрение постоянных представителей стан-членов союза автоматически.

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Ранее стало известно, что в Евросоюзе начали обсуждать 13-й пакет антироссийских санкций, в который могут войти меры по борьбе с обходом рестрикций как через третьи страны, так и через компании внутри ЕС. Также может быть расширен список попавших под ограничения юридических и физических лиц. Ожидается, что его примут 24 февраля, в годовщину начала спецоперации на Украине.

Польша и страны Прибалтики призывают ЕС включить в новый пакет санкций запрет на поставки из РФ алюминия и сжиженного природного газа (СПГ), а также усилить давление в сфере авиации, а именно включить в ограничительные списки ряд товаров, используемых для производства беспилотников. Аналогичные меры предлагается распространить и на Белоруссию.

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