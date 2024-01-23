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20:11, 23 января 2024Экономика

В Европе призвали запретить поставки газа и алюминия из России

Польша и страны Прибалтики призывают запретить импорт СПГ и алюминия из РФ
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша и страны Прибалтики призвали Европейский союз (ЕС) включить в новый пакет антироссийских санкций запрет на поставки из РФ алюминия и сжиженного природного газа (СПГ). Об этом со ссылкой на неназванного польского чиновника пишет Reuters.

Помимо ограничений импорта этих двух ресурсов, те же государства Европы настаивают на усилении санкций в сфере авиации, а именно включении в ограничительные списки ряда товаров, используемых для производства беспилотников. При этом аналогичные рестрикции предлагается распространить и на Белоруссию, сообщило агентство.

Также европейский дипломат предположили, что санкции ЕС санкции могут быть распространены на большее число физических и юридических лиц.

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Ранее стало известно, что в Евросоюзе начали обсуждать 13-й пакет антироссийских санкций, в него могут войти меры по борьбе с обходом рестрикций как через третьи страны, так и через компании внутри ЕС. Ожидается, что его примут 24 февраля, в годовщину начала спецоперации на Украине.

Основной проблемой при подготовке новых санкционных мер Евросоюза стал «недостаток целей», связанный с тем, что все крупные объекты экономики либо уже находятся под ограничениями, либо не подлежат им по тем или иным причинам. К направлениям, введение санкций против которых недоступно, относятся ядерная энергетика и поставки сжиженного природного газа. В частности, против ограничений на СПГ из России выступают многие крупные экономики, включая Германию,

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