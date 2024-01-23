Стало известно о сложностях при подготовке новых санкций ЕС против России

Politico: проблемой при подготовке новых санкций ЕС является «недостаток целей»

Основной проблемой при подготовке тринадцатого пакета антироссийских санкций Евросоюза является «недостаток целей», связанный с тем, что все крупные объекты экономики либо уже находятся под ограничениями, либо не подлежат им по тем или иным причинам О сложностях при подготовке новых санкций пишет Politico.

Как стало известно американским журналистам, к направлениям, введение санкций против которых недоступно, относятся ядерная энергетика и поставки сжиженного природного газа. В частности, против ограничений на СПГ из России выступают многие крупные экономики, включая Германию, говорится в материале.

В Венгрии уже заявили, что не поддержат новые ограничительные меры, если они будут включать запреты в области ядерной энергетики. По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, «предыдущие 12 пакетов санкций оказали большее влияние на европейскую, чем на российскую экономику, и не приблизили достижение мира» на Украине.

Новый пакет санкций только начали обсуждать, а в СМИ уже называют планируемую дату его вступления в силу — 24 февраля 2024 года. Источник издания в ЕС также подтвердил этот ранее называвшийся дедлайн. Такие сроки подготовки санкций он посчитал «хорошей идеей».