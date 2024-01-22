Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:47, 22 января 2024Мир

Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций

Сийярто: 13-й пакет санкций против России не нужен и Будапешт не поддержит его
СюжетСанкции против России:

Фото: Virginia Mayo / AP

Будапешт не поддержит новый, 13-й пакет антироссийских санкций, если он будет включать запреты в области ядерной энергетики. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

Министр заявил, что новый пакет санкций против России не нужен. Он также напомнил, что, по его мнению, «предыдущие 12 пакетов санкций оказали большее влияние на европейскую, чем на российскую экономику, и не приблизили достижение мира» на Украине.

«Если посмотреть на цифры, то окажется, что политика санкций провалилась», — констатировал он.

Ранее Сийярто назвал «старым психозом» выделение Европейским союзом средств Украине в размере пяти миллиардов долларов на военную помощь. По его словам, время уже доказало, что у этого конфликта не может быть решения на поле боя.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Блогера Елену Блиновскую поместили в СИЗО

      В России сократилось число работников в простое

      Глава МИД Венгрии высказался о работе ЕС над новым пакетом санкций против России

      Ставший хитом трек «Дымок» потребовали запретить

      Мужчина пострадал при атаке дрона-камикадзе на российский регион

      Госбанки Китая начали спасать юань

      Боррель заявил об отсутствии желаемых результатов контрнаступления ВСУ

      Неверная жена 15 километров везла мужа на крыше своей машины

      Раскрыта причина выживания пилотов разбившегося Falcon 10

      Умер олимпийский чемпион по баскетболу в составе сборной СССР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше