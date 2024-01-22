Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций

Сийярто: 13-й пакет санкций против России не нужен и Будапешт не поддержит его

Будапешт не поддержит новый, 13-й пакет антироссийских санкций, если он будет включать запреты в области ядерной энергетики. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

Министр заявил, что новый пакет санкций против России не нужен. Он также напомнил, что, по его мнению, «предыдущие 12 пакетов санкций оказали большее влияние на европейскую, чем на российскую экономику, и не приблизили достижение мира» на Украине.

«Если посмотреть на цифры, то окажется, что политика санкций провалилась», — констатировал он.

Ранее Сийярто назвал «старым психозом» выделение Европейским союзом средств Украине в размере пяти миллиардов долларов на военную помощь. По его словам, время уже доказало, что у этого конфликта не может быть решения на поле боя.