Водитель автобуса высадил девятилетнюю россиянку посреди заснеженной трассы

В Южно-Сахалинске водитель автобуса высадил школьницу посреди заснеженной трассы

В Южно-Сахалинске водитель автобуса высадил школьницу посреди заснеженной трассы. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

По данным источника, все произошло утром 5 февраля. Юная россиянка ехала от дворца детского творчества до своего дома в Хомутово. На одной из остановок девочка осталась одна в салоне. Позже водитель решил отклониться от маршрута.

Мать школьницы отметила, что водитель повернул на Железнодорожную и остановился напротив магазина «Азимут». Во время высадки мужчина объявил ребенку, что дальше не поедет. В результате несовершеннолетняя оказалась за километр от ближайшей остановки. Там, по сведениям канала, не ходил ни один автобус и не было тротуаров для пешеходов.

В прокуратуре Сахалинской области уточнили, что по факту произошедшего организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре водитель маршрутки высадил школьника с детским церебральным параличом (ДЦП) посреди трассы.