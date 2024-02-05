В WhatsApp появится новая функция, позволяющая выбирать избранные контакты

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Уточняется, что благодаря новой функции в WhatsApp можно будет выбрать избранные контакты. «Избранные появятся во вкладке звонков, так что позвонить пользователям из этого списка можно будет в одно касание», — говорится в статье.

Функция для обозначения избранных контактов пока находится в стадии разработки. Ожидается, что она будет доступна в будущем обновлении приложения. «Опция не только упрощает процесс звонков, но и отражает приверженность WhatsApp приоритетности пользовательских предпочтений», — отметили специалисты.

Ранее пользователям WhatsApp на устройствах на базе операционной системы iOS стали доступны новые функции. Теперь владельцы устройств Apple могут форматировать тексты сообщений, выделяя важное с помощью кавычек и добавляя маркированные и нумерованные списки.

