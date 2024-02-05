Женщина отсудила у мужа 1,4 миллиона рублей из-за невыносимого запаха пота

Жительница Турции развелась с мужем из-за того, что он редко принимал душ

Жительница Турции подала на развод из-за того, что ее муж не соблюдал правила личной гигиены, и отсудила крупную компенсацию. Об этом сообщает Oddity Central.

Женщина обратилась в суд, заявив, что муж слишком редко принимает душ и чистит зубы, носит одну и ту же одежду не менее пяти дней подряд, а также постоянно пахнет потом. Для подтверждения заявлений турчанки к судебному разбирательству были привлечены знакомые и коллеги мужчины. Согласно их показаниям, турок мылся не чаще одного раза в 7-10 дней, а зубы чистил лишь 1-2 раза в неделю, из-за чего у него «невыносимо пахло изо рта». Коллеги мужчины добавили, что отсутствие гигиены и удушающие запахи превращали в пытку совместную работу.

Суд по семейным делам в городе Анкара одобрил заявление женщины о разводе, а также обязал бывшего мужа выплатить ей 500 тысяч турецких лир (1,4 миллиона рублей) в качестве компенсации. «Супруги должны выполнять обязанности, связанные с совместной жизнью. Если она становится тяжелой из-за поведения супруга, вторая сторона имеет право подать на развод», — заявил адвокат турчанки.

В Турции причины для развода делятся на две категории — особые и общие. Ко второй группе относятся все обстоятельства, при которых жизнь с партнером становится невыносимой.

Ранее сообщалось, что женщина из Индии осталась недовольна выбором места для медового месяца и решила развестись с мужем. Пожелавшая остаться неизвестной индианка подала на развод всего через восемь месяцев после свадьбы.